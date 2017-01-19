‘ÇOK ÇİRKİNİM’ DİYE ÖLMEK İSTİYOR!

Alanah Bagwell, “beden dismorfik bozukluğu” nedeniyle bedenindeki ufacık bir kusuru bile aşırı derecede abartıyor

14 yaşından beri “çok çirkin olduğuna” inanarak yaşayan Alanah Bagwell (20), 3 kez kendini öldürmeye kalkıştı. Genç kadın, yaşadığı “beden dismorfik bozukluğu” nedeniyle bedenindeki ufacık bir kusuru bile aşırı derecede abartıyor, insanların görünüşüne dair yaptığı olumlu yorumlara da inanmıyor.

Bagwell, hastalığın etkisiyle günde 200’den fazla selfie çekip en güzelini bulmaya çalışıyor. Makyaj için ise günde 4 saatini harcıyor. Küçükken okula gittiğinde insanların ona bakıp bakmadığını sürekli olarak kontrol ettiğini, kendisi hakkında konuşup gülüştüklerini düşündüğünü söyleyen Bagwell, bu yüzden 3 kez yüksek dozda ağrı kesici alarak intihara teşebbüs etmiş. Bagwell’in rahatsızlığını kötüye götüren şeylerden biri de kendini sürekli olarak sosyal medyada gördüğü yaşıtlarıyla kıyaslaması olmuş. Bilişsel davranış terapisi uzmanı Rob Willson, “beden dismorfik bozukluğu”nun genetik ve sosyal pek çok sebebi olabileceğine dikkat çekiyor.

BBC Four’un “No Body’s Perfect” programı kapsamında beden dismorfik bozukluğuyla ilgili farkındalık yaratmak üzere kamera karşısına geçen Bagwell, şimdi üniversitede psikoloji okuyor. Amacının ise aynı rahatsızlıktan mustarip insanlara yardım etmek olduğunu belirtiyor.