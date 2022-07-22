Covid’de yeni belirti

Türkiye ve dünya genelinde Covid-19 pandemisi yeni varyantlarla etkisini sürdürürken, İngiltere'den Omicron BA.5 alt varyantının belirtileriyle ilgili dikkat çeken bir açıklama geldi.

2019 yılının sonunda Çin'de ortaya çıkan ve kısa sürede dünyaya yayılan Covid-19 salgınıyla ilgili İngiltere'den dikkat çekici bir açıklama geldi.

İngiltere'nin önde gelen bağışıklık uzmanlarından biri olan Trinity College Dublin’den Profesör Luke O'Neill, Covid'in Omicron BA.5 alt varyantının belirtileriyle ilgili çarpıcı bir açıklama yaptı. Bu hızlı bulaşan ve özellikle Avrupa'da vaka sayılarının yeniden artmasına yol açan alt varyantın bugüne kadar pandemide bilinenden farklı semptomlara yol açtığına dikkat çeken uzman, bunlar arasında en belirgin semptomun uykusuzluk olduğuna dikkat çekti.

Araştırmalarda Omicron BA.5 varyantının bulaştıktan sonra haftalar boyunca yayılmaya devam ettiği ve bulaştırıcı etkisini koruduğu da tespit edildi.

Profesör Luke O'Neill, son dönemde Covid hastaları arasında hızla artan uykusuzluk durumunun Omicron BA.5'in en dikkat çeken belirtilerinden biri haline geldiğine dikkat çekti. O'Neill, dün katıldığı bir programda, virüsün değişmesi nedeniyle Covid hastalığının da değişmeye devam ettiğini belirterek “BA.5'in bir belirtisi de gece terlemeleri. Bu tuhaf değil mi?” dedi. Ünlü uzman, aşı ve destekleyici aşı olmanın hastalığın ağır seyretmesini engellediğini vurguladı.

DSÖ: VAKA SAYILARI YENİDEN ARTACAK

BA.5 ve BA.4 alt varyantları son dönemde ABD ve Avrupa'da baskın varyant haline geldi. Omicron'un alt varyantı BA.5 ilk olarak şubat ayında Güney Afrika'da ortaya çıkmış ve dünyada vaka sayılarının hızla artmasına yol açmıştı. Dünya Sağlık Örgütü’nün Türkiye’yi de kapsayan Avrupa Bölge Direktörü Dr. Hans Henri Kluge, salı günü yaptığı açıklamada “Son 6 haftada vaka sayıları üç kat arttı” demişti.

Kluge, hastaneye yatışlarda ciddi bir artış olduğunu ve okulların açılıp yaz döneminin bitmesiyle vakaların artacağına dikkat çekmişti.

sözcü.com.tr