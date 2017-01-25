ÇUKURA DÜŞTÜ, ŞARAMPOLE YUVARLANDI!
Korkutan kaza!
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Yoldaki bir çukura düşmesi nedeniyle dingili kopan hafriyat kamyonu; sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole yuvarlandı
Mehmet KARA
Taşkent’te dün akşam saatlerinde, yoldaki bir çukura düşmesi nedeniyle dingili kopan hafriyat kamyonu; sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole yuvarlandı.
Kontrolden çıkan kamyon bir tarafa, dingili ise başka bir tarafa savruldu. İçerisinde kum ve çakıl bulunan kamyon, yolun dışına yaklaşık 10-15 metre yuvarlanarak, yan yatarak durabildi.
Olası bir facianın eşiğinden dönülen kazada, 43 yaşındaki kamyon sürücüsü Hüseyin Sonay, hafif yaralandı.
Kaza ihbarı üzerine olay yerine giden polis ekipleri, kazanın nedeni konusunda soruşturma başlattı.
Kıbrıs
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Etiketler : hafriyat kamyonu, çukur, kaza
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