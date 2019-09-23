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CUMHURBAŞKANI AKINCI, ERCAN'DA BASIN AÇIKLAMASI YAPIYOR

CUMHURBAŞKANI AKINCI, ERCAN'DA BASIN AÇIKLAMASI YAPIYOR

Akıncı, ülkeden ayrılmadan önce Ercan Havalimanı’nda basın toplantısı düzenliyor

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Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, ülkeden ayrılmadan önce Ercan Havalimanı’nda basın toplantısı düzenliyor

Akıncı, BM Genel Kurul çalışmaları nedeniyle gerçekleştireceği New York ziyaretinde BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüşecek. Akıncı’nın, temaslarını tamamlamasının ardından 2 Ekim Çarşamba günü adaya dönmesi bekleniyor.

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