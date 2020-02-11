CUMHURİYET MECLİSİ BUGÜN TOPLANIYOR

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu bugün toplanıyor.Genel Kurul’da güncel konuşmalara yer verilecek.

Meclis Genel Kurul çalışmalarının saat 10.00’da başlaması bekleniyor.Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nun dünkü birleşiminde ise, İhtiyat Sandığı’nda yabancı işgücü istihdamı dolayısıyla biriken kaynak ve İmar Planı konuşuldu.

İhtiyat Sandığı Yasa Tasarısı’na ilgili komitede görüşülmek üzere ivedilik alınırken, İmar Planı’ndaki son durum Meclis kürsüsüne taşındı.