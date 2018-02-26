DAĞYOLU'NDA FECİ KAZA!

Girne Değirmenlik anayolunda kaza meydana geldi.

2 kamyon ve 2 aracın karıştığı kazada yaralılar olduğu bilgisi var.

Girne-Değirmenlik Dağyolu'nda kaza. 2 kamyon ve 2 aracın karıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

Kazada yaralanan Feride Helvacıoğlu, Muhammet Tip ve Kerem Çavdar Lefkoşa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı Dr Erol Uçaner, kaza nedeniyle hastaneye getirilen 45 yaşındaki Feride Helvacıoğlu, 25 yaşındaki Muhammet Tip ve 43 yaşındaki Kerem Çavdar’ın sağlık durumlarının iyi olduğu bilgisini verdi.



Dr Uçaner, Feride Helvacıoğlu’nın göğüs kafesinde travma olduğunu, şu an tomografiye alındığını açıkladı. Diğer yaralılar Muhammet Tip ve Kerem Çavdar’ın ise ayakta tedavilerinin ve tetkiklerinin yapıldığını belirtti.

Yenidüzen