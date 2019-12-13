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DARPÇI GÜVENLİK GÖREVLİLERİ İÇİN KARAR BELLİ OLDU!

DARPÇI GÜVENLİK GÖREVLİLERİ İÇİN KARAR BELLİ OLDU!

Darpçı Güvenlik görevlileri için bu sabah Girme Kaza Mhkemesi'nde karar okundu.

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Çatalköy'de faaliyet gösteren “Cage Club” isimli mekâna terlik ile girmek isteyen Türkiye’nin ünlü Diyetisyeni İlter Faik Kaya ile aralarında çıkan tartışma sonucunda 5 güvenlik görevlisi Kaya’yı darp edip vahim zarara uğrattıkları gerekçesi ile tutuklandılar.

Bu sabah Girne Kaza Mahkemesi'ne çıkan Nurettin Beyazsaclı, Halil Işık, Cemre Tabak, Yasin Caktu, Göksel Kimyalar'a  8 er ay hapis cezası verildi.

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