DARPÇI GÜVENLİK GÖREVLİLERİ İÇİN KARAR BELLİ OLDU!
Darpçı Güvenlik görevlileri için bu sabah Girme Kaza Mhkemesi'nde karar okundu.
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Çatalköy'de faaliyet gösteren “Cage Club” isimli mekâna terlik ile girmek isteyen Türkiye’nin ünlü Diyetisyeni İlter Faik Kaya ile aralarında çıkan tartışma sonucunda 5 güvenlik görevlisi Kaya’yı darp edip vahim zarara uğrattıkları gerekçesi ile tutuklandılar.
Bu sabah Girne Kaza Mahkemesi'ne çıkan Nurettin Beyazsaclı, Halil Işık, Cemre Tabak, Yasin Caktu, Göksel Kimyalar'a 8 er ay hapis cezası verildi.
Haber Kıbrıs
Etiketler : Çatalköy, Cage Club, darp, güvenlik görevlileri
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