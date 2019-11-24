Darpçılar mahkeme önündeydi

Lefkoşa’da meydana gelen yaralama, ciddi darp olayı ile ilgili olarak tutuklanan zanlılar İ.U. ve M.U., bugün mahkeme huzuruna çıkarıldılar.

Mahkemede bulguları aktaran polis memuru Hüseyin Ergüleç, 23 Kasım saat 23 sıralarında, zanlıların alkollü olduğu bir esnada, Şeref Oran ile aralarında çıkan tartışmada, İ.U’nun elinde bulunan bira şişesini yere kırdıktan sonra, müştekinin başının sağ kısmına ve yüzünün sağ çene kısmına vurup yaraladığını söyledi.

Kaynak: Haberci Gazetesi

Polis, zanlı M.U.’nın da müştekiyi ciddi şekilde darp ettiğini belirtti. Zanlıların çıkarılan emir gereği tutuklandığı kaydetti.

Hastaneye kaldırılan müştekinin tedavisinin halen sürmekte olduğunu anlatan polis, durumunun halen netlik kazanmadığını ve yoğun bakıma alınma gibi durumu bulunduğunu belirtti.

Polis zanlı İ.U.’nun gönüllü ifade verdiğini, ifadenin teyit ve tekzibinin yapılacağını aktardı.

Ayrıca aranan emareler olduğunu belirterek zanlıların soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Yargıç Mine Gündüz, zanlıların soruşturma maksadıyla 2 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.