DAÜ EĞİTİME ARA VERDİ!

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) bugün eğitimine ara veriyor.

DAÜ Rektörlüğü dün akşam yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

“ Meteoroloji Dairesi’nden gelen uyarı doğrultusunda Başbakanlığımızın ilan etmiş olduğu ilk ve orta dereceli öğretim kurumlarında eğitimin tatil edilmesi kararı doğrultusunda, üniversitemiz öğrencilerinin ve çalışanlarının güvenliği açısından 6 Aralık 2018 tarihinde eğitime bir günlüğüne ara verilmiştir.

Prof. Dr. Necdet OSAM

Rektör

Önemli Not: Üniversitemiz Çevre, Teknik, Temizlik ve Ulaşım hizmetleri çalışanları görevlerinin başında bulunacaklardır. “