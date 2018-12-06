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DAÜ EĞİTİME ARA VERDİ!

DAÜ EĞİTİME ARA VERDİ!

DAÜ, bugün eğitimine ara veriyor!

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Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) bugün eğitimine ara veriyor.

DAÜ Rektörlüğü dün akşam yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

“ Meteoroloji Dairesi’nden gelen uyarı doğrultusunda Başbakanlığımızın ilan etmiş olduğu ilk ve orta dereceli öğretim kurumlarında eğitimin tatil edilmesi kararı doğrultusunda, üniversitemiz öğrencilerinin ve çalışanlarının güvenliği açısından 6 Aralık 2018 tarihinde eğitime bir günlüğüne ara verilmiştir.

Prof. Dr. Necdet OSAM
Rektör

Önemli Not: Üniversitemiz Çevre, Teknik, Temizlik ve Ulaşım hizmetleri çalışanları görevlerinin başında bulunacaklardır. “

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