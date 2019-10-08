DAVA 17 EKİM'E ERTELENDİ!
Dava 17 Ekim’e ertelendi
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Girne’de 2019 yılı içinde meydana gelen resmi evrak sahteleme, sahtelenmiş resmi evrağı tedavüle sürme, sahte evrak düzenleme ,tedavüle sürme,sahte davranışla kayıt temini ve sahtekarlıkla mal temini meseleleriyle ilgili olarak tutuklu bulunan Mehmet Eminoğlu, Serdar Özbekoğlu ve Muammer Uğursöz,40 günlük tutukluluk sürelerinin dolmasının ardından bugün , yeniden Girne Kaza Mahkemesine çıkarıldı.
Mahkeme itham ve ilk tahkikat duruşması için davayı 17 Ekim’e tehir etti.
Etiketler : Girne, resmi evrak sahteleme, Mehmet Eminoğlu, Serdar Özbekoğlu
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