Kraliçe Meghan'ı sildi!

Kraliçe Elizabeth’in Noel paylaşımında Meghan Markle ve Prens Harry yer almadı

Kraliçe Elizaeth'in, Kraliyet Ailesi'ne ait Royal Family Instagram hesabından paylaşılan fotoğrafında Meghan Markle ve Prens Harry detayı dikkat çekti. Çiftin fotoğrafının masada yer almaması 'Kraliçe Meghan ve Harry'i sildi' yorumlarına neden oldu...

Kraliyet Ailesi, özel olarak çekilen yılbaşı kartpostallarını sırayla paylaşırken, dün akşam da kraliyete ait olan @theroyalfamily Instagram hesabı Kraliçe Elizabeth’in bir fotoğrafını yayınladı. Her yıl televizyonda yayınlanan yeni yıl konuşmasını kaydettiğini duyuran paylaşımda, Sussex Düşesi Meghan Markle ve Prens Harry detayı gündeme oturdu…

Prens William, Kate Middleton, çocuklar, Prens Charles ve eşi Camilla, kraliçenin babası Kral VI. George, ve Prens Phillip’in fotoğraflarının yer aldığı masada, Meghan ve Harry’nin olmaması dikkat çekti…

Yapılan yorumlar da oldukça ilginçti. Kraliçe Elizabeth’in çifte tepkili olduğu yönünde çıkan haberlerin dışında, kraliyet görevlerini birkaç aylığına bırakıp ülkeden uzaklaşan aileye tavır aldığı da söylendi. Ayrıca yapılan bir başka yorum ise, Meghan ve Harry’nin, Noel’i Kraliyet Ailesi ile geçirmeyi tercih etmedikleri için, kraliçenin çifti sildiği yönünde oldu.