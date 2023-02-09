Demirel: Bu kadar ağır bir deprem olmasaydı bile, yerlebir olabilecek bir binaydı

KKTC Gaziantep Konsolosu Fatma Demirel, “bu konuda bir uzman değilim ama bu inşaatın yapımında büyük sıkıntılar var, bu kadar ağır bir deprem olmasaydı bile , yerle bir olabilecek bir binaydı” dedi.

Kayıplarla ilgili resmi açıklamalara itibar edilmesini isteyen Fatma Demirel, ailelerin buradaki tedirgin bekleyişinin sürdüğünü ifade ederek “velilerle birlikteyiz, onlara destek olmaya çalışıyoruz”dedi.

Demirel, bölgede yakıt sıkıntısı çektiklerini de kaydetti.

BRT