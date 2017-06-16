DEMİRHAN POLİSİNE TESLİM EDİLDİLER!

Peş peşe yaşanan meyhane soygunlarının faili olarak poliste tutuklu bulunan Hüseyin Alav, Mehmet Göker ve suç ortakları olduğu iddia ettikleri Gökhan Ali Gülşahin aleyhindeki soruşturma tamamlandı

Devrim DEMİR

Girne ve Lefkoşa bölgesinde meyhane ve barlardan 7 bin TL değerinde içki çalmakla suçlanan Hüseyin Alav, Mehmet Göker ve suç ortakları olduğu iddia edilen Gökhan Ali Gülşahin aleyhindeki soruşturma tamamlandı.

8 Haziran tarihinde Ercan Havaalanı’ndan ülkeye giriş yapmak isterken yakalanan Gökhan Ali Gülşahin’in tutukluluk süresinde suçla bağlantısı olmadığı tespit edilerek, serbest bırakıldı.

Yapılan ilk sorgulamada suçlarını itiraf etmeyen Hüseyin Alav ve Mehmet Göker verdikleri ikinci gönüllü ifadelerinde çaldıkları 33 adet içkiyi de sakladıkları yerde polise göstermiş, suç ortaklarının ise yurt dışına kaçtığını öne sürmüştü.

Alav ve Göker, teminat talebiyle dün yeniden Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Yargıç Mesut Mesutoğlu, zanlıların ülkede turist statüsünde olduklarını belirterek, davaları görüşülünceye kadar 40 günü geçmeyecek şekilde cezaevine gönderilmelerine karar verdi.

Soruşturma tamamlandı

Girne Polis Müdürlüğü’ne bağlı Adli Şube’de görevli polis çavuşu Ömer Faruk Şengil ifadesinde, zanlılar Gökhan Ali Gülşahin, Hüseyin Alav ve Mehmet Göker’in “Dükkân açma”, “Kasti hasar” “Sirkat” ve “Kanunsuz uyuşturucu madde” suçlarından tutuklandıklarını hatırlattı. Polis çavuşu Ömer Faruk Şengil’in zanlıların, 22 Mayıs tarihinde Demirhan’da faaliyet gösteren Kafama göre meyhanesi ve Mağdurlar Meyhanesi’nden çok sayıda içki çaldıklarını ve kayıplara karıştıklarını söyledi.

Şengil, zanlıların 26 Mayıs tarihinde Girne’de faaliyette olan bir bardan ise 7 bin TL değerinde çeşitli marka içki çaldıklarını belirtti.

Polis, kamera kayıtlarında tespit edilen Alav ve Göker’in otelde, yakalandığını kaydetti.

Polis çavuşu, soruşturmanın tamamlandığını belirterek, Değirmenlik bölgesinde iki ayrı meyhane soygunu ile ilgili zanlıların Demirhan Karakolu’na teslim edileceğini beyan etti.

Şengil, zanlıların Girne’de işledikleri “Dükkân açma”, “Kasti hasar” “Sirkat” ve “Kanunsuz uyuşturucu madde” suçlarından yargılanacakları güne kadar 40 günü geçmeyecek şekilde cezaevine gönderilmeleri talebinde bulundu.

Bugün Lefkoşa’da mahkemeye çıkarılmaları bekleniyor

Mayıs ayında Değirmenlik bölgesinde faaliyet gösteren Mağdurlar ve Kafama Göre isimli iki meyhaneyi açtıkları tespit edilen ve benzer suçlardan yaklaşık 14 gündür poliste tutuklu bulunan Hüseyin Alav, Mehmet Göker’in bugün teminat talebiyle Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarılmaları bekleniyor.

Havadis