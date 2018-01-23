DEMOKRASİYE YAKIŞMADI!

Türkiye’nin Afrin harekatının önce Afrika Gazetesi tarafından “işgal” olarak nitelendirilmesi, CTP Milletvekili Doğuş Derya’nın da “kanla beslenen barış yapamaz” söylemi, beraberinde büyük bir gerginlik getirdi

Devrim DEMİR-Duygu ALAN

Afrika Gazetesi’nin, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Afrin’de başlattığı operasyona ilişkin önceki gün yayınladığı “Türkiye’den bir işgal harekatı daha” başlıklı haberi, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ve Kuzey Kıbrıs’ta bazı vatandaşların sert tepkisine neden oldu.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Bursa İl Kadın Kolları Kongresi’nde önceki gün yaptığı konuşmada, Afrika Gazetesi’nin haberine ilişkin tepkisini açıkça ve sert ifadelerle ortaya koydu.

Erdoğan, konuya ilişkin konuşması, “Ben KKTC’deki kardeşlerimi tavır almaya davet ediyorum, Kuzey Kıbrıslı kardeşlerime sesleniyorum, bir cevabı vermeleri lazım” diyerek tamamladı.

Erdoğan’ın bu açıklamaları, bir anda sosyal medyada gündem oldu.

Protestocular, birkaç saat içerisinde örgütlendi, dün sabah da bayraklarla, tekbirlerle, sloganlarla Afrika Gazetesi’ne yürüdü.

Tabela söküldü, camlar kırıldı

Afrika Gazetesi önünde toplanan eylemciler, tekbir getirdi, gazeteye karşı protesto söylemlerinde bulundu, sloganlar attı.

Eylemciler, polis kordonunu aşıp gazeteye girmek istedi. Bu girişimleri sonuçsuz kalınca eylemcilerden 2 kişi, bayrak direğine tırmanarak gazetenin balkonuna çıktı, önce “AVRUPA” tabelasını indirdi, sonra gazetenin camlarını kırdı.

İki eylemcinin bu davranışları diğer eylemciler tarafından alkış ve ıslıklarla takdir edildi.

İki eylemci, polisin müdahalesi ile aşağı indirildi.

Öfke meclis önüne taşındı

Afrika Gazetesi önünde toplanan eylemciler buradaki protestolarının ardından Meclis önüne yürüdü.

Meclis önünde CTP Milletvekili Doğuş Derya’yı hedef aldı, Derya’ya yönelik hakaret içerikli sözler sarf etti.

2 protestocu bu kez Meclis damına çıktı

Afrika Gazetesi önündeki eylemde, bayrak direğinden tırmanarak gazetenin balkonuna çıkan ve tabelayı söküp, gazetenin içini dağıtan 2 protestocu, Meclis önündeki eylem sırasında da polisin bir anlık dalgınlığından faydalandı, ellerinde bayraklarla Meclis damına çıktı.

İki kişi tutuklandı

Afrika Gazetesi’nin darmadağın edilip, kırılıp döküldüğü eylemde, iki protestocu gazetenin balkonuna tırmandı, tabelasını ve camlarını kırıp yere indirdi, aynı kişiler daha sonra meclis damına çıktı ve bayrak açtı, protesto gösterisi yaptı.

Yaşanan olayların ardından, iki eylemciyi tutukladı.

Öfke bir türlü dinmedi

Eylemciler, Meclis önünden tekrar Afrika Gazetesi önüne yürüdü. Sabah saatlerinde domates, taş ve pet şişelerle gazeteyi hedef alan protestocular bu kez gazeteyi yumurta yağmuruna tuttu.

Eylemciler 4 koli yumurtayı gazetenin camından içeri attı. Yumurtaların bazıları polislere, basın mensuplarına isabet etti.

Katip Bertan Zaroğlu, Derya’ya cebinde getirdiği Afrika Gazetesi ön sayfasını buruşturup, savurdu.

Çocuklar da vardı

Afrika Gazetesi’nin haberini protesto etmek için gazete önünde toplanan protestocular arasında çocukların da olması dikkat çekti.

Yaşları 10 ila 14 arası değişen bir gurup çocuk, ellerine verilen yumurtaları gazeteye savurdu, yetişkinlerden işittikleri hakaretleri bire bir Afrika Gazetesi’ne yönelik sarf etti.

Havadis