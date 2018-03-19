DEVLET PİYANGOSU ÇEKİLDİ!
İşte kazanan numaralar...
Devlet Piyangosu çekildi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Spor Dairesi Piyangolar Birimi tarafından gerçekleştirilen 18 Mart 2018 Devlet Piyangosu çekilişi dün akşam gerçekleşti.
200.000 TL İkramiye Kazanan Numara
14044
10.000 TL İkramiye Kazanan Numara
47894
5.000 TL İkramiye Kazanan Numara
19603
2.500 TL İkramiye Kazanan Numara
32320
1.000 TL İkramiye Kazanan Numaralar
22853 61285 70540
500 TL İkramiye Kazanan Numaralar
08612 25510 29836 36189 36961
55464
250 TL İkramiye Kazanan Numaralar
00831 20110 20630 21045 23763
25909 31869 72338
100 TL İkramiye Kazanan Numaralar
01305 06784 25564 51167 51883
51997 64398 65225 70934 71180
50 TL İkramiye Kazanan Numaralar
00508 02697 02732 02824 04596
06178 12110 28618 29235 29939
30969 38819 43749 44945 57290
66358 70488 70591 76015 78886
Teseli-200 TL İkramiye Kazanan Numaralar
04044 10044 11044 12044 13044
14004 14014 14024 14034 14040
14041 14042 14043 14045 14046
14047 14048 14049 14054 14064
14074 14084 14094 14144 14244
14344 14444 14544 14644 14744
14844 14944 15044 16044 17044
18044 19044 24044 34044 44044
54044 64044 74044
Son 2 rakamına göre 30 TL İkramiye Kazanan Numaralar
3269
Son 1 rakamına göre 15 TL İkramiye Kazanan Numaralar
29
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