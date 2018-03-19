"TOSUNCUK" KEYİF İÇİNDE YAŞIYOR!

Binlerce vatandaşı dolandırarak Uruguay’a kaçan “Tosuncuk” lakaplı Mehmet Aydın ile ilgili yeni fotoğraf ve bilgiler yansımaya devam ediyor

Çiftlik Bank adı altındaki saadet zinciri oluşumuyla 100 bine yakın kişiyi, 500 milyon lira dolandırdığı iddia edilen Mehmet Aydın’a ait yeni bilgiler gün yüzüne çıkmaya devam ediyor. Çiftlik Bank’taki skandalların ortaya çıkmasıyla beraber Uruguay’a kaçan ve yayınladığı ses kaydıyla da beraber bunu beyan eden Mehmet Aydın, son derece lüks evinde yaşamına ediyor. Ev, Uruguay’ın zenginlerinin yaşadığı bir bölgede yer alıyor.

İnternette başlamıştı, gerçeğe dönüştü



Önce internette başlayan Çiftlik Bank oluşumu, daha sonra gerçeğe dönüşmüş ve büyük bir saadet zinciri haline gelmişti. Binlerce kişinin ‘1 verip, 10 alma’ düşüncesiyle yatırım yaptığı Çiftlik Bank, bir anda kontrol edilemez bir yatırım odağı haline dönüşmüştü. Gelen yatırımları fırsat bilen Mehmet Aydın, topladığı paraları alarak sırra kadem basmıştı.

Destelerce dolar videosu yayınlamıştı

Mehmet Aydın’ın ortalıktan kaybolduğu haberleri üzerine Çiftlik Bank yatırımcıları adeta isyan etmiş ve Çiftlik Bank çiftliklerini basarak hayvanlara çiftlikteki malzemelere el koymaya çalışmıştı. Mehmet Aydın, kullandığı sosyal medya hesabından destelerce dolar videosu yayınlamış, gelen tepkiler üzerine bu videoyu kaldırmıştı.

Ümraniye’deki genel merkez ofisi birkaç gün önce sessiz sedasız boşaltan Çiftlikbank’ın CEO’su Mehmet Aydın’la ilgili kamuoyuna yansıyan bir belge, “Mehmet Aydın Uruguay’da mı?” sorusunu gündeme getirmişti. Çiftlikbank’ın Genel Müdürü (CEO) Mehmet Aydın’ın oturum aldığı Uruguay’da Türkiye’nin Büyükelçiliği bulunmuyor. Türkiye, Uruguay ile bütün ilişkilerini Arjantin’in Başkenti Buenos Aires Büyükelçiliği üzerinden yürütüyor.

8 Haziran 2017 günü Türkiye’nin Buenos Aires’teki Arjantin Büyükelçiliği’ne giden Mehmet Aydın, avukat Mehmet Tuna adına vekaletname çıkardı. Yayınladığı son ses kaydıyla Uruguay’da yaşadığını resmen açıklayan Aydın, son derece lüks bir evde yaşamını sürdürüyor. Aydın, Uruguay’ın başkenti Montevideo’daki iki katlı ve bahçeli rezidansta oturuyor.