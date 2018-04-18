DEVLETE 37 MİLYONLUK ÖDEME YAPTI

T&T Havalimanı İşletmeciliği şirketi, Ercan Devlet Havalimanı İşletme Hakkı Devir Sözleşmesi gereği, üç aylık gelir paylaşımını ödedi. Şirket devlete 37 milyonluk ödeme yaptı.

37 MİLYON TL

Ocak – Mart 2018 döneminde gelir paylaşımına dahil olan 90 günlük ciro toplamı 76 milyon TL olarak hesaplandı. Cironun yüzde 47.8’ine denk gelen 37 milyon TL, vergi dairesine ciro paylaşımı bedeli olarak yatırıldı

HAVAYOLLARI’NIN BORÇLARI VAR

T&T’nin borçlarını tahsil etmede yaşadığı sıkıntılar sürüyor. Bu durum son dönemde Atlaglobal Havayolları’nın KKTC pazarındaki ağırlığını azaltması ile bir kez daha gündeme gelmişti. Atlasglobal’in T&T şirketine de borcunun olduğu ifade edilmiş ve bu borç nedeniyle T&T’nin rest çektiği ifade edilmişti

Ercan Devlet Havalimanı İşletme Hakkı Devir Sözleşmesi gereği, T&T Havalimanı İşletmeciliği şirketi kamuya olan mali yükümlülüklerini yerine getirmeye devam ediyor. T&T Havalimanı İşletmeciliği şirketi önceki gün, KKTC maliyesine 2018 yılı için 37 milyon TL ödeme yaptı.

Ciro paylaşımına ilişkin işletme bedeli T&T Havalimanı İşletmeciliği tarafından kamu hesabına yatırıldı.

Her üç aylık dönemlerde yapılan ödemelerde, oluşan gelirin yüzde 47,8’i T&T Havalimanı İşletmeciliği tarafından idareye yatırılıyor.

Ocak – Mart 2018 döneminde gelir paylaşımına dahil olan 90 günlük ciro toplamı 76 milyon TL olarak hesaplandı.

Cironun yüzde 47.8’ine denk gelen 37 milyon TL, vergi dairesine ciro paylaşımı bedeli olarak yatırıldı.

Öz kaynaktan ödendi

Havadis’in elde ettiği bilgilere göre, işletmeci T&T Havalimanı Şirketi, 76 milyon TL tahakkuk gerçekleştirmesine rağmen, kiracı şirketler ve turizm gelirlerinden bu miktarların tahsil edilmesinde bir takım sıkıntılar yaşanmaya devam ediyor.

Havayolları’nın borçları var

T&T’nin borçlarını tahsil etmede yaşadığı sıkıntılar sürüyor. Son dönemde Atlaglobal Havayolları’nın KKTC pazarındaki ağırlığını azaltması ile bir kez daha gündeme gelmişti. Atlasglobal’in T&T şirketine de borcunun olduğu ifade edilmiş bu borcun da 1 milyon Euro civarlarında olduğu ifade edilmişti.

Kesin beyan değil

Şirket ve devlet arasında yer alan mutabakat gereği, ilgili rakamlar “kesin beyan” olarak kabul edilmiyor. Üç aylık dilimler halinde yapılacak ödemenin ardından, bir yıllık dönem sonunda “mahsuplaşma” üzerinden kesin hesaplar ortaya çıkacak. Bu durumda, eksik ya da fazla ödeme kesinleşen hesaba göre tamamlanacak.

Bu üç aylık döneme ilişkin yapılan beyanlar bir sonraki yılın nisan ayına kadar T&T Havalimanı Şirketi ile İdare arasında kesin mutabakatla kesinleşecek.

T&T Havalimanı Şirketi bugüne kadar Ercan Havalimanı’nda yapmış olduğu tüm sözleşmeleri Maliye Bakanlığı’na sunarken, havacılık gelirleri de Sivil Havacılık Dairesi ile TT arasında her ay sonu yapılan karşılıklı kontrollerle kayıt altına alınıyor.

KDV ciddi yük

T&T çevrelerinden edilinen bilgiye göre, uluslararası ölçekteki havalimanlarının tamamında işletmeler KDV Yasası karşısında yüklendikleri bir maliyet olmamasına rağmen, KKTC’deki sistemde yasal mevzuatın yetersizliği nedeniyle işletmeci için mahsup edemediği veya iade almadığı KDV de ciro içerisinde sayılıyor.

İşletmeci, devletten alacaklı olduğu bu yüklü vergi maliyetine karşın devlete ödemekle yükümlü olduğu tüm yükümlülüklerini zamanında ve eksiksiz yerine getirirken, hükümet yetkililerinden bu mağduriyetin giderilmesi için yanıt bekliyor.

Havadis