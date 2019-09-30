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  3. DİKKAT 7 SAATLİK ELEKTRİK KESİNTİSİ OLACAK!
DİKKAT 7 SAATLİK ELEKTRİK KESİNTİSİ OLACAK!

DİKKAT 7 SAATLİK ELEKTRİK KESİNTİSİ OLACAK!

Yarın elektrik kesintisi olacak!

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Alçak gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle yarın Akdeniz Köyü’nde; Atatürk Caddesi, Rauf Raif Denktaş ve İnönü Sokakları’nda elektrik kesintisi yapılacak.

Kıb-Tek Bölge Amirliği’nden yapılan açıklamaya göre, kesinti, sabah 09:00 ile öğleden sonra 16:00 saatleri arasında olacak.

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