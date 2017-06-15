DİKKAT BU YOLLARA TRAFİĞE KAPALI OLACAK!

Kıbrıs Rallisi Lefkoşa Seyirci Özel Etabı dolayısıyla yarın akşamdan, Cumartesi akşama kadar Lefkoşa’da bazı yollar trafiğe kapatılacak.

Lefkoşa Türk Belediyesi’nin ev sahipliğini üstlendiği, Kuzey Kıbrıs Turing Otomobil Kurumu (KKTOK) ve Kıbrıs Otomobil Kurumu (CAA) iş birliğiyle bu yıl dördüncüsü gerçekleştirilecek ERC ve MERC Lefkoşa Seyirci Özel Etabı dolayısıyla yarın akşam saat 19.00’dan, cumartesi akşamı saat 19.00’a kadar özel etap hazırlıkları, ralli geçişleri ve ralli sonrası çalışmaları için Lefkoşa’da bazı yollar araç trafiğine ve yaya kullanımına kapatılacak.

Bu yıl 14-17 Haziran tarihleri arasında gerçekleşecek Kıbrıs Rallisi’nin, Lefkoşa Özel Seyirci etabı 17 Haziran Cumartesi günü saat 11.30 ve 16.30’da olmak üzere iki kez geçilecek.

Organizasyon boyunca kapalı olacak olan yollar şöyle:

“Parkur içinde kalan sokaklar:

Memduh Asaf Sokak, Osman Paşa Caddesi, Cemal Gürsel Caddesi, Cumhuriyet Meydanı, Tanzimat Sokak, Selahattin Sonat Sokak, Muzaffer Paşa Sokak, 2. Selim Caddesi, Server Somoncuoğlu Sokak, Muzaffer Ersu Sokak, Mufid Güleroğlu Sokak, Şerif Arzık Sokak.

Parkur dışında kalan sokaklar:

Gündüz Tezel Sokak, Güner Türkmen Sokak, Lala Mustafa Paşa Caddesi, 28 Kasım Sokak, Cengizhan Sokak, Hasane Ilgaz Sokak, İsmet İnönü Meydanı, Vakıflar Sokak, Zahra Sokak, İsmail Beyoğlu Sokak, Kubilay Altaylı Sokak, İlhan Savut Sokak.”