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DİKKAT ELEKTRİK KESİNTİSİ!

DİKKAT ELEKTRİK KESİNTİSİ!

2 saatlik kesinti olacak!

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Karmi ve Edremit bölgesinde bugün elektrik kesintisi olacak

Kıb-Tek, ağaç budama çalışması nedeniyle bugün Topset Hotel ve çevresi, Edremit’in Dağ Kısmı, Levent Karmi Sitesi, Karmi, Karmi Su Pompaları, Sivil Havacılık ve Radar Askeri Tesisleri’nde elektrik kesintisi olacağını açıkladı.

Açıklamada, kesintinin 09:00 ile 11:00 saatleri arasında yapılacağı belirtildi.

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