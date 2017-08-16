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DİKKAT ELEKTRİK KESİNTİSİ!

DİKKAT ELEKTRİK KESİNTİSİ!

5 saatlik kesinti olacak!

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Orta gerilim proje çalışmaları nedeniyle İskele'de İstanbul Plajı, Onur Camping, Noyanlar Site 3 ve Noyanlar Site 5 bölgelerine yarın 5 saat süreyle elektrik enerjisi verilemeyecek.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu İskele Bölge Amirliği’nden verilen bilgiye göre, elektrik kesintisi 10.00-15.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek.

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