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DİKKAT ELEKTRİK KESİNTİSİ VAR!

DİKKAT ELEKTRİK KESİNTİSİ VAR!

O bölgelerde bugün kesinti olacak!

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Girne ve İskele’de bugün elektrik kesintileri var.Girne’de bugün 7 saatlik elektrik kesintisi uygulanacak
Girne Çatalköy trafo merkezindeki bakım onarım çalışmaları nedeniyle bugün Girne’nin birçok bölgesinde 09.00-16.00 saatleri arasında elektrik kesintisi uygulanacak.

İskele’de de bugün 5 saat elektrik kesintisi olacak.İskele’de Caesar Resort Sitesi, Sun Rise Sitesi ve Sarcon Sitesi’nde 09.00-15.00 saatleri arasında elektrikler kesik olacak.

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