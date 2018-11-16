DİKKAT ELEKTRİK KESİNTİSİ VAR!
O bölgelerde bugün kesinti olacak!
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Girne ve İskele’de bugün elektrik kesintileri var.Girne’de bugün 7 saatlik elektrik kesintisi uygulanacak
Girne Çatalköy trafo merkezindeki bakım onarım çalışmaları nedeniyle bugün Girne’nin birçok bölgesinde 09.00-16.00 saatleri arasında elektrik kesintisi uygulanacak.
İskele’de de bugün 5 saat elektrik kesintisi olacak.İskele’de Caesar Resort Sitesi, Sun Rise Sitesi ve Sarcon Sitesi’nde 09.00-15.00 saatleri arasında elektrikler kesik olacak.
Etiketler : Girne, İskele, elektrik kesintileri
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