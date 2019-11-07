DİKKAT ELEKTRİK KESİNTİSİ VAR!

Çatalköy ve civarı ile Mehmetçik’te bugün elektrik kesintileri var

Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak olan proje çalışması nedeniyle Mehmetçik merkezinde bugün yaklaşık 5 saatlik elektrik enerjisi kesintisi olacak.

Elektrik kesintisi 09.00 -14.00 saatleri arasında uygulanacak.

Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak bakım onarım çalışması nedeniyle Çatalköy’ün Batısı, Supreme Supermarket Bölgesi, Çatalköy Kuzey Sahili, Villa Fırtına ve Hz. Ömer Tekkesi bölgesinde yarın elektrik kesintisi yapılacak.

Elektrikler 09:00 ile 13:00 saatleri arasında uygulanacak.