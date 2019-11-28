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DİKKAT SAĞANAK YAĞMUR GELİYOR!

DİKKAT SAĞANAK YAĞMUR GELİYOR!

Meteoroloji Dairesi açıkladı...

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Meteroloji Dairesi'nden yapılan açıklamaya göre bugün; Bölgemizin alçak basınç sistemi ile üst atmosferdeki serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalması beklenmektedir. Hava parçalı bulutlu öğleye kadar yer yer sağanak yağmurlu geçecek.
Hava sıcaklığı mevsim normalleri civarında seyretmesi beklenmektedir. Rüzgar Güney ve Batı yönlerdne orta kuvvette esecek. 

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