DİKKAT SICAKLIKLAR DÜŞÜYOR, YAĞMUR GELİYOR!

Meteoroloji Dairesi’nin tahminlerine göre, pazartesi ve salı günleri hava sıcaklığı düşecek, salı günü öğleden sonra parçalı bulutlu olacak ve yer yer sağanak görülecek.

Meteoroloji Dairesi’nin 10-16 Haziran tarihlerini kapsayan raporuna göre hava periyod süresince genellikle açık ve az bulutlu olacak. Pazartesi günü az bulutlu zamanla parçalı bulutlu; salı günü ise az bulutlu öğleden sonra parçalı bulutlu yer yer sağanak yağmurlu geçecek.

En yüksek hava sıcaklığı iç kesimlerde 33-36; sahillerde ise 28-31 derece dolaylarında seyredecek.

Rüzgar ise genellikle güney ve batı yönlerden orta kuvvette, çarşamba günü ise kuvvetli esecek.