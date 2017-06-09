DİKKAT SICAKLIKLAR DÜŞÜYOR, YAĞMUR GELİYOR!
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Meteoroloji Dairesi’nin tahminlerine göre, pazartesi ve salı günleri hava sıcaklığı düşecek, salı günü öğleden sonra parçalı bulutlu olacak ve yer yer sağanak görülecek.
Meteoroloji Dairesi’nin 10-16 Haziran tarihlerini kapsayan raporuna göre hava periyod süresince genellikle açık ve az bulutlu olacak. Pazartesi günü az bulutlu zamanla parçalı bulutlu; salı günü ise az bulutlu öğleden sonra parçalı bulutlu yer yer sağanak yağmurlu geçecek.
En yüksek hava sıcaklığı iç kesimlerde 33-36; sahillerde ise 28-31 derece dolaylarında seyredecek.
Rüzgar ise genellikle güney ve batı yönlerden orta kuvvette, çarşamba günü ise kuvvetli esecek.
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Etiketler : Meteoroloji Dairesi, sıcaklık, yağmur
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