DİKKAT TRAFİĞE KAPALI YOL!

Bostancı – Akçay anayolu bakım-onarım ve kaplama çalışmaları nedeniyle bugün 09.30’da trafiğe kapatıldı.

Karayolları Dairesi Müdürlüğü’nden yapılan yazılı açıklamada, yolun ikinci bir duyuruya kadar trafiğe kapalı kalacağı kaydedildi.

Yolun trafiğe kapalı olduğu sürede ulaşım, Güzelyurt – Akçay anayolundan sağlanacak.

Açıklamada sürücülerin can ve mal güvenliği açısından dikkatli ve yavaş seyretmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerektiği hatırlatıldı.