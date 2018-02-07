DİKKAT YAĞMUR GELİYOR!

Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, 8-14 Şubat tarihleri arasında, bölge alçak basınç sistemi ile ılık ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak. Hava hafta boyunca genellikle çok bulutlu olacak.

En yüksek hava sıcaklığı, iç kesimler ve sahillerde 20 – 23 derece dolaylarında seyredecek.

Rüzgar, genellikle Kuzey ve Doğu yönlerden hafif; zaman zaman orta kuvvette esecek.