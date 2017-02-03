YILDIRIM VE MERKEL'DEN KIBRIS AÇIKLAMASI

"Kıbrıs'ta çözümün sağlanması bizim de en büyük arzumuzdur."

Merkel ile görüşmelerinde Kıbrıs meselesini de konuşma fırsatını bulduklarını aktaran Yıldırım, "Kıbrıs'ta çözümün sağlanması bizim de en büyük arzumuzdur. Birleşik bir Kıbrıs, adil, iki federasyonlu, adil yönetişimi sağlanmış bir Kıbrıs tabiatıyla hem Avrupa'nın hem Türkiye'nin hem de Yunanistan'ın arzu ettiği bir çözüm olacaktır. Bu konuda tarafların daha dikkatli, daha sabırlı ve gereken fedakarlıkları karşılıklı, tek taraf olarak değil, yapmaları önem arz ediyor" şeklinde konuştu.

MERKEL'İN AÇIKLAMALARI

"Kıbrıs konusunda bir sonuç elde edilmeli"

Binali Yıldırım ile Kıbrıs konusunu da ele aldıklarını vurgulayan Merkel, bu konuda bir sonuç elde edilmesi gerektiğini ifade ettiklerini belirtti. Merkel, “Yunanistan, Kıbrıs, Türkiye ve bütün Avrupa Birliği için çok önemli bir konu bu” dedi.