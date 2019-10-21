DİKKATSİZLİK KAZA GETİRDİ!

Bugün sabah saat 07:30 sıralarında, Akçay – Güzelyurt Anayolu üzerinde, Bircan Küçükgöde (E-35), yönetimindeki TNZ 625 plakalı otobüs ile batı istikametine doğru seyrettiği sırada önünde aynı istikamete doğru seyreden araçları, dikkatsizce sağdan geçmeye çalıştığı sırada o esnada önünde aynı istikamete doğru seyreden ve sağ tarafta bulunan Akçay zeytin yağı fabrikasına dönüşe geçen Turgut Yalınkaya (E-73) yönetimindeki LY 235 plakalı salon araca çarpmıştır.

Polisten alınan bilgiye göre kaza sonucu araçlarda maddi hasar meydana gelirken herhangi bir yaralanma olmadı.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.