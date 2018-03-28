DİKKATSİZLİK=KAZA!

Tuzluca Kavşağı’nda dün saat 15.15 sıralarında trafik kazası meydana geldi.

FF 243 plakalı araç sürücü Hatice Tuncer, ana yoldan tali yola döndüğü sırada karşı şeritte seyreden Mehmet İltaşlı’nın sürdüğü PM 507 plakalı aracın önünü tıkaması sonucu trafik kazası meydana geldi. Kaza sonucu FF 243 plakalı araç sürücü Hatice Tuncer, aynı araçta yolcu olarak bulunan Süleyman Tuncer ve Seyde Tuncer yaralanarak Gazimağusa Devlet Hasnasi’ne kaldırıldı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Havadis