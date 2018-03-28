GÜZELYURTLU DAVASI GÖRÜŞÜLÜYOR!

Kıbrıs’ın her iki yakasında da büyük bir infiale yol açan “Elmas- Zerrin- Eylül” Güzelyurtlu cinayeti davası Strazburg’da görüşülecek. Aradan geçen 13 yıla rağmen halen aydınlanmayan ve geçen yıl Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nde (AİHM) Güzelyurtlu ailesi cinayetinin aydınlanmaması ile ilgili hem Kıbrıs Cumhuriyeti hem de Türkiye suçlu bulunmuştu.

Güzelyurtlu ailesi bu kez Strazburg’da İngiltere Kraliçesi’nin avukatı unvanı (Queen Counsellor) bulunan Alper Ali Rıza tarafından savunulacak.

Alper Ali Rıza haklılığı aktaracak

Bugün Strazburg’da yapılacak olan duruşmada Güzelyurtlu ailesini İngiltere’de Queen Counsellor unvanına sahip avukat Alper Ali Rıza Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararının bir kez daha aktaracak. Türkiye ve Rum avukatlar ise buna karşı bir savunma gerçekleştirecek.

AİHM tazminata karar vermişti

Yedi akrabaya 8 bin 500’er Euro tazminat ödenecek

Geçen yıl AİHM’in verdiği kararda gerek Kıbrıs Cumhuriyeti, gerek Türkiye, gerekse “KKTC” yetkilileri tarafından, bu katliamlarla ilgili araştırmalar gerçekleştirildiği kaydedilmiş, “KKTC” yetkililerinin, konuyla ilgili dosyanın, araştırılmaların ilerletilmesi amacıyla, karşı tarafa verilmesi konusunda ısrar ettikleri, ancak Kıbrıs Cumhuriyeti yetkililerinin bunu kabul etmediklerini belirtmişti.

Bunun yanı sıra, “araştırmalar sırasında toplanan veriler temelinde, Kıbrıs Cumhuriyeti yetkililerinin, “KKTC” de bulunan suçluların mahkemeye sevk edilmeleri amacıyla iadelerini sağlama yolunda çabaladıkları belirtilmişti.

Bu konuyla ilgili olarak, kurbanların yedi akrabasının AİHM’ne başvurdukları ve “akrabalarının katliamıyla ilgili soruşturmaların başarıya ulaşabilmesi yönünde, Kıbrıslı ve Türk yetkililerin işbirliği yapmakta başarısız kaldıkları” yönünde şikayette bulundukları belirtilmiş. Beş lehte, iki aleyhte oyla, AİHM, her iki ülke hükümetlerinin her bir başvurana manevi tazminat olarak, 8 bin 500 avro ödemesine karar verilmişti.