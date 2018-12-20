DİKMEN'DE HIRSIZLIK!
Ev açma ve hırsızlık
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17.12.2018 tarihinde, 07:30-18:00 saatleri arasında Dikmen’de, Osman YOLAÇ’a ait ikametgahın penceresi açılarak içeriye girilmiş ve muhtelif ziynet eşyaları, 3700 TL nakit para ile kumbara içerisinde muhafaza edilen yaklaşık 1000 TL tutarındaki bozuk paralar çalınmıştır.
Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, meselede zanlı olarak görülen H.T. (E-40) tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.
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