MARKETTE DÜŞÜRÜLEN ALTIN KOLYEYİ ALIP...

2018 yılı Aralık ayı içerisinde, Gönyeli de faaliyet gösteren bir markette çalışan A.O.(K-26), market içerisinde başka şahıs tarafından düşürülen 14 ayar değerindeki altın kolyeyi bulup tasarrufuna geçirerek çaldıktan sonra, söz konusu kolyeyi eşi Z.N. (E-29)’ye teslim ettiği ve Z.N’nin de hırsızlık olduğunu bildiği altını başka bir şahsa borcu karşılık vermek suretiyle sahtekarlıkla para temin ettiği tespit edilmiştir. Bahse konu şahıslar hakkında yasal işlem başlatılmış olup, soruşturma devam etmektedir.