EVİNDE UYUŞTURUCU BULUNDU!

Kanunsuz uyuşturucu madde içeren hap tasarrufu

19.12.2018 tarihinde, saat 16:00 sıralarında, Karaoğlanoğlu’nda, önceden işlemiş olduğu başka bir suçtan dolayı Merkezi Cezaevinde tutuklu olarak bulunan C.S.(E-23)’nin kalmakta olduğu ikametgahta kız arkadaşının huzurunda yapılan aramada uyuşturucu madde içerdiğine inanılan toplam 35 adet hap bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıs hakkında yasal işlem başlatılmış olup, soruşturma devam etmektedir.