DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETTİ, TAKLA ATTI!
Yine kaza!
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Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre bugün saat 11:15 sıralarında, Pamuklu-Kumyalı Anayolu üzerinde, Akan Mertekcioğlu (E-47), yönetimindeki MK 395 plakalı salon araç ile Mağusa istikametine doğru seyrettiği sırada gidiş istikametine doğru sola meyilli viraja geldiği zaman direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solundan çıkarak takla atmıştır.
Mertekcioğlu’nun kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde tedavisi halen sürüyor. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor
Etiketler : Pamuklu-Kumyalı Anayolu, kaza, takla atma, Akan Mertekcioğlu
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