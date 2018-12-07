DİŞ MUAYENEHANESİ SÜRESİZ KAPATILDI!

Lefkoşa’da özel bir diş muayenehanesi süresiz olarak kapatıldı.

“Özel Sağlık Hizmetleri Kurulu” söz konusu kararı; insan sağlığına ve yaşamına zarar verici davranışlarda bulunulduğunun tespit edildiği gerekçesiyle üretti…

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre “Özel Sağlık Hizmetleri Kurulu”; Lefkoşa’da hizmet veren bir özel diş muayenehanesini, insan sağlığına ve yaşamına zarar verici davranışlarda bulunulduğu tespit edildiği için süresiz kapatma kararı üretti…

Açıklamaya göre yasal süreç devam ederken, söz konusu muayenehanenin mühürlenmesi bekleniyor…