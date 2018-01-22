DOĞUŞ DERYA YEMİN EDERKEN ORTALIK KARIŞTI!

Derya'nın kürsüden 'faşizme karşı omuz omuza' sloganı attığı gözlemlenirken, Meclis Başkanı Angolemli, 'Böyle şey olmaz, susmayanları dışarı atın' dedi.

Derya yeminine başlamadan önce ıslık ve bağırışlarla Derya'yı protesto eden bazı milletvekilleri salonu terk etti.



Derya'nın kürsüden 'faşizme karşı omuz omuza' sloganı attığı gözlemlenirken, Meclis Başkanı Angolemli, 'Böyle şey olmaz, susmayanları dışarı atın' dedi.



Derya, milletvekili yeminini ettikten sonra faşizme karşı omuz omuza şeklinde slogan attı.



Mecliste yaşanan sert tartışma ve bağırışmalar tam durulduğu esnada seyirci kısmından bir kişinin Derya'ya laf atması üzerine söz konusu kişi görevlilerce meclis genel kurul salonundan çıkarıldı.



BERTAN ZAROĞLU KAĞIT FIRLATTI



Diğer yandan YDP Milletvekili Bertan Zaroğlu, Doğuş Derya yeminini bitirdikten sonra Derya'ya kağıt fırlattı.



Olaylı yemin töreninin ardından meclis genel kurulu kapandı.