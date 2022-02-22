Dolar 13,80 liradan, sterlin ise 18,74 liradan işlem görüyor
Dolar 13,80 liradan, sterlin ise 18,74 liradan işlem görüyor
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KKTC’de serbest piyasada dolar 13,80 liradan, sterlin 18,74 liradan işlem görüyor.
Serbest piyasada saat 11.00 itibarıyla 13,72 liradan alınan dolar 13,80 liradan satılıyor. 15,54 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 15,63 lira olarak belirlendi.
Sterlin ise 18,63 liradan alınıp 18,74 liradan satılıyor.
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