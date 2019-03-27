DOLAR DÜŞÜŞE GEÇTİ!

Dolar - euro kaç TL? Dolar kuru en son ne kadar oldu? Bankalararası piyasada döviz kurlarında son durum.

Hafta başından bu yana dalgalı bir seyirle ilerleyen dolar TCMB'nin adımları ve swap faizlerindeki yükseliş sonrası güne 5,37'nin hemen altında başlayarak 5,30 seviyelerine kadar gerilese de dolar/TL, şu an 5,41'den işlem görüyor.

Euro/TL ise 6,09'dan alıcı buluyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) attığı adımlarla Türk lirası dolar karşısında iki günde yüzde 8 seviyesinde değer kazandı. Dün yaklaşık son bir ayın en düşük seviyesi olan 5,3052'ye kadar gerileyen dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 4 azalışla 5,3282'den tamamladı.

Uzmanlar, bugün Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Mario Draghi'nin açıklamaları ve ABD'de dış ticaret verilerinin takip edileceğini, ABD ile Çinli yetkililer arasında devam eden ticaret müzakereleri nedeniyle ABD'nin ithalat ve ihracat rakamlarının öneminin arttığını vurguladı.



Teknik açıdan dolar/TL'de 5,40'ın altında kalıcılık sağlanması durumunda düşüşün ivme kazanacağını söyleyen uzmanlar, 5,45 ve 5,50 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu dile getirdi.