Dolar güne nasıl başladı? İşte kurdaki son durum

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 13,80 seviyelerinde işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro 15,61'den, sterlin 18,68'den alıcı buluyor.

Dün, yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,78 artışla 13,6615'ten tamamladı. Dolar/TL, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından saat 10.34 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,99 artışla 13,8036 liradan işlem görüyor.

EURO VE STERLİN NE KADAR?

Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,95 değer kazanarak 15,6184'den, sterlin/TL yüzde 0,94 yükselişle 18,6820'den satılıyor. Dolar endeksi, şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 96,3 seviyesinde dengelenirken, avro/ Dolar paritesi ise yüzde 0,2 azalışla 1,1290'dan alıcı buluyor.

ANALİSTLER, KÜRESEL DOLAR TALEBİNİN ARTTIĞINI KAYDETTİ

Analistler, dün ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yayımladığı Federal Açık Piyasa Komitesinin (FOMC) 14-15 Aralık 2021'de düzenlenen toplantısına ilişkin tutanakların ardından ABD'nin 10 yıllık tahvil faizinin yükseldiğini ve küresel dolar talebinin arttığını kaydetti. Tutanaklarda, "Üyeler genel olarak, ekonomi, iş gücü piyasası ve enflasyona ilişkin görünümler göz önüne alındığında, federal fon oranının üyelerin daha önce tahmin ettiğinden daha erken veya daha hızlı bir şekilde artırmanın gerekebileceğini belirtti." ifadesi yer aldı.

GÖZLER, YOĞUN VERİ GÜNDEMİNDE OLACAK

Bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise Almanya'da Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), Avro Bölgesi'nde Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ve ABD'de ISM imalat dışı endeks başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan dolar endeksinde 96,5'in direnç, 96 seviyesinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

AA