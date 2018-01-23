Lefkoşa11 °C

  1. HABERLER

  3. Dolar ne kadar?
Dolar ne kadar?

Dolar ne kadar?

23 Ocak döviz fiyatları

A+A-

Dolar bankalararası piyasalarda 3,77'nin üzerinde seyrediyor.

Afrin harekatının ardından haftaya düşüşle başlayan dolar/TL'de sakin seyir görülüyor.

Yeni haftanın ilk saatlerinde tepki olarak 3,85'i gören dolar daha sonra yönünü aşağı çevirdi. Kur dün 3,78'in altına geriledi.

Dolar bugün de benzer seviyelerde 3,77-3,78 bandında hareket ediyor.

Euro/TL de 4,62'nin, STERLIN/TL ise 5,28’in üzerinde seyrediyor.

Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.