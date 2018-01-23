Dolar ne kadar?
23 Ocak döviz fiyatları
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Dolar bankalararası piyasalarda 3,77'nin üzerinde seyrediyor.
Afrin harekatının ardından haftaya düşüşle başlayan dolar/TL'de sakin seyir görülüyor.
Yeni haftanın ilk saatlerinde tepki olarak 3,85'i gören dolar daha sonra yönünü aşağı çevirdi. Kur dün 3,78'in altına geriledi.
Dolar bugün de benzer seviyelerde 3,77-3,78 bandında hareket ediyor.
Euro/TL de 4,62'nin, STERLIN/TL ise 5,28’in üzerinde seyrediyor.
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