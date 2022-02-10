Dolar ne kadar? Dolar kurunda son durum...

Dolar 10 Şubat Perşembe günü 13.54 TL'den işlem görüyor. Dolar kuru bu hafta 13.50 ve 13.65 seviyeleri arasında dalgalanmasını sürdürüyor. Bu sabah kurda işlemler 13.55 seviyesinden geçiyor. Bugün gözler ABD’de açıklanacak olan enflasyon verisinde olacak.

Kurda dar bant içine sıkışmış ve belirli bir yöne doğru devam etmeyen gün içi fiyatlamalar dün aynı şekilde devam etti. Bugün yurt içinde işsizlik verisi takip edilirken, ABD'de haftanın en önemli verisi enflasyon ile birlikte hazine bütçe dengesi ve haftalık işsizlik maaşı başvuruları takip edilecek.

DOLAR KAÇ TL? 1 DOLAR NE KADAR?

DOLAR NE KADAR?

1 Dolar bugün satış olarak ise 13.54 TL dolaylarında işlem görüyor.

100 DOLAR NE KADAR?

100 Dolar bugün satış olarak ise 1.354 TL dolaylarında işlem görüyor.

DOLAR YORUMLARI 10 ŞUBAT 2022

Ekonomi uzmanlarının 10 Şubat 2022 dolar yorumları: Gün içi aşağı yönlü hareketlerde 13.5437 seviyesi takip edilebilir. Bu seviyenin altına inilmesi durumunda 13.5250, 13.5002 ve 13.4815 destekleri önemli hale gelebilir. Olası yükselişlerde ise 13.5685, 13.5872 ve 13.6120 direnç seviyeleri olarak izlenecektir.

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