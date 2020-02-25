Dolar tekrar hareketlendi!

Corona virüs salgınının piyasaya etkileri ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB) Başkanı Murat Uysal'ın konuşmasının izleneceği yeni güne Dolar/TL 6,12 seviyesinden başladı. Kur daha sonra 6.10 seviyesinin altına indikten sonra tekrar 6,15'in üzerine çıktı.

Dolar/TL güne 6,12 seviyesinden başladı, corona virüs ve TCMB Başkanının konuşması izlenecek. TCMB Başkanı Uysal, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası(BTSO) Meclis Toplantısında konuşma yapacak.

Corona salgınını hızla dünyanın geri kalanına yayılmakta olduğu endişesi dün ABD hisse senedi piyasalarının son 2 yılın en kötü gününü yaşamalarına yol açtı. S&P 500 Endeksi yüzde 3,35 gerileyerek 2020 yılındaki kazınımlarının tamamını geri verdi. Dow Jones Sanayi Endeksi yüzde 3,56, Nasdaq yüzde 3,71 geriledi.

Çin’de teyit edilmiş koronavirüs vakası sayısı 77 bin 658’e ulaştı. Çin Ulusal Halk Kongresi, vahşi hayvanların ticaretini ve tüketimini derhal yasaklayacağını duyurdu.

ABD Başkanı Donald Trump, corona virüsün kontrol altında olduğunu söyledi. Cleveland Fed Başkanı Loretta Mester, Fed politika yapıcılarının corona virüs salgınının yayılacağı endişelerinin finansal piyasalarda yol açtığı kısa vadeli hareketlere aşırı reaksiyon vermemeleri gerektiğini savundu.

ALTIN FİYATLARI TUTULAMIYOR

Öte yandan altın corona virüsün de etkisiyle rekor üstüne rekor kırmaya devam ediyor. Çeyrek altın 544 TL’den görürken gram 323 TL’den kadar çıktı. Tam altın 2 bin 235 TL’den satılıyor.

Sözcü