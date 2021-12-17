Dolar ve euroda yeni rekorlar geliyor

TC Merkez Bankası’nın (TCMB) artan enflasyona rağmen faiz indirmeye devam etmesiyle Türk Lirası’nda tarihi değer kayıpları yaşanmaya devam ediyor.

Bu sabah dolar/TL’de 16,23, euro/TL’de 18,40 ile rekor tazelendi. İngiliz sterlini de 21,62 lira ile yeni zirveye ulaştı.

FAİZLE ENFLASYON ARASINDA TARİHİ FARK

Önümüzdeki aylarda resmi tüketici enflasyonunun yüzde 30’ları aşması, böylece TCMB’nin yüzde 14’lük politika faiziyle enflasyon arasında tarihi bir fark oluşması, reel faizin daha önce pek görülmemiş düzeylere gerilemesi bekleniyor.

Bu durum, yabancı sıcak paranın kaçışının yanı sıra yerlilerin de TL’den dövize ve altına kaçışına neden oluyor.

Sozcu.com.tr’ye faiz kararını değerlendiren ekonomist Murat Kubilay, mevcut durumda TL’deki değer kaybını durdurmanın tek yolunun TCMB’nin rezerv satışları olabileceğini ancak bu yöntemin de sürdürülebilir olmadığını vurgulamıştı.

sözcü.com.tr