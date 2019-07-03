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DOLAR YENİ GÜNE BÖYLE BAŞLADI...

DOLAR YENİ GÜNE BÖYLE BAŞLADI...

Döviz...

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Dolar - euro kaç TL? 3 Temmuz 2019 dolar kuru en son ne kadar oldu? Bankalararası piyasada döviz kurlarında son durum.

Dolar, 3 Temmuz 2019 sabahında bankalararası piyasada 5,6469 lira alış fiyatı, 5,6490 satış fiyatıyla işlem görüyor. 

Euro ise aynı saatlerde 6,3723 lira alış fiyatı, 6,3763 satış fiyatı seviyesinde yer alıyor. 

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