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DOLAR YENİ GÜNE BÖYLE BAŞLADI...

DOLAR YENİ GÜNE BÖYLE BAŞLADI...

Dolar...

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Dolar - euro kaç TL? 27 Kasım 2019 dolar kuru en son ne kadar oldu? Bankalararası piyasada döviz kurlarında son durum.

Dolar/TL kuru, bugüne 5,7680 liradan başladı. Dün piyasaların kapandığı dakikalarda dolar 5,74 lira seviyelerindeydi.

Kur, şu dakikalarda 5,76'da seyrediyor.

Euro/TL ise 6,33'ten işlem görüyor.

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