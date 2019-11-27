DOLAR YENİ GÜNE BÖYLE BAŞLADI...
Dolar...
A+A-
Dolar - euro kaç TL? 27 Kasım 2019 dolar kuru en son ne kadar oldu? Bankalararası piyasada döviz kurlarında son durum.
Dolar/TL kuru, bugüne 5,7680 liradan başladı. Dün piyasaların kapandığı dakikalarda dolar 5,74 lira seviyelerindeydi.
Kur, şu dakikalarda 5,76'da seyrediyor.
Euro/TL ise 6,33'ten işlem görüyor.
Etiketler : dolar, euro, son durum, dolar ne kadar oldu, 27 Kasım 2019
Önceki ve Sonraki Haberler
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.