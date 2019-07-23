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DOLAR YÜKSELİŞE GEÇTİ!

DOLAR YÜKSELİŞE GEÇTİ!

Döviz...

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Dolar - euro kaç TL? Dolar kuru en son ne kadar oldu? Bankalararası piyasada döviz kurlarında son durum.

Dolar/TL, haftaya yükselişle başlamasının ardından 5,70'i gördü.

Geçen hafta 5,61 - 5,73 aralığında işlem gören dolar/TL, haftanın son işlem gününü önceki kapanışa göre yüzde 0,68 değer kazancıyla 5,6550 seviyesinden tamamladı.

5,70 seviyesini gören dolar/TL 5,69 civarında hareket ediyor.

Euro/TL ise 6,37 civarında işlem görüyor. 

BU HAFTA GÖZLER MERKEZ'DE OLACAK

Piyasalar ABD ile ilişkilerin yanı sıra Merkez Bankası'nın perşembe günkü toplantısına odaklandı. Merkez'in faizde ne kadarlık indirime gideceği kurun yönünde belirleyici olacak.

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