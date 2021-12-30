Dolarda sert hareket

Kur korumalı TL mevduat sistemine geçildikten sonra düşüşe geçen ve 10 lira seviyelerine kadar gerileyen dolar yeniden yükselişe geçerek 13.40'ı gördü. Dolar, saat 10.30 itibarıyla 12.94 seviyelerinden işlem görüyor.

Son aylarda döviz kurundaki artışla birlikte Dolar, 18 lira seviyelerini görerek rekor kırmıştı. Bu durum geçtiğimiz hafta Kabine toplantısı sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı açıklamalarla tam tersine dönmüştü.

YENİ SİSTEM AÇIKLANDI, DOLAR SERT DÜŞTÜ

Erdoğan, ekonomide "kur korumalı TL vadeli mevduat" sisteminin devreye alınacağını duyurdu. Yeni sistemin detayları kamuoyuyla paylaşıldı. Dolar ise sert bir düşüşle 10 lira seviyelerini gördü. Kur bu gelişmeler sonrasında da 11-12 TL arasında seyretti.

KURDAKİ SON DURUM

Güne yükselişle başlayan dolar bugün ise 13.40 lira seviyelerini gördü. Dolar saat 10.30 itibarıyla 12.94 seviyelerinden işlem görüyor.Aynı dakikalarda euro 14,71, sterlin ise 17,64 seviyelerinde seyrediyor.

Haberler.com / Olgun Kızıltepe