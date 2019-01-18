DOLARDA SON DURUM

Merkez Bankası'nın (TCMB) önceki gün PPK toplantısında faizleri sabit tutması ve ileriye dönük bir indirim sinyali vermemesinin ardından değerlenen dolar/TL'de bu sabah güne 5.35 seviyesinin hemen altında başladı.

Dolar ne kadar oldu?

Dolar/TL 5.3450/5.3476'dan, euro/TL 6.0930/6.0974'ten işlem görüyor.

Merkez Bankası’nın (TCMB) bu hafta PPK toplantısında faizleri sabit tutması ve ileriye dönük bir indirim sinyali vermemesinin ardından değerlenen dolar/TL’de sakin seyir görülüyor.

ABD-Çin görüşmesine ilişkin iyimserlik küresel piyasaları desteklerken bugün iç piyasada TCMB Başkanı Murat Çetinkaya’nın bankanın olağanüstü genel kurulunda yapacağı açıklamalar takip edilecek. Genel kurulun açılış konuşmasında TCMB Başkanı Murat Çetinkaya’nın bir sunum yapması bekleniyor.

TCMB’nin faiz kararı öncesi 5.4169 seviyesinde işlem gören dolar/TL karar sonrası 5.35’in altına geriledi. TL dolar karşısında yüzde 1.5 değer kazanarak gelişmekte olan ülke para birimlerinden pozitif ayrıştı.

İlk tepkilerin ardından TL dün sınırlı bir değer kaybı yaşadı ancak bu kayıp da bu sabah itibarıyla küresel piyasalardaki iyimserlikle telafi edildi.

Bankanın esas mukavelesinde yer alan “Genel Kurul toplantıları her yılın Nisan ayı içinde ve Banka Meclisi’nin tespit edeceği günde toplanır” ifadesi “Genel Kurul toplantıları her yıl hesap dönemi sonundan itibaren üç ay içinde ve Banka Meclisi’nin tespit edeceği günde toplanır” olarak değiştiriliyor.

TCMB her yıl Nisan ayında gerçekleştirdiği Genel Kurul sonrası kârının büyük bölümünü ana hissedar olan Hazine’ye aktarıyor.

TCMB’nin vergi sonrası kârı 2017 yılında bir önceki yıl aynı döneme göre yüzde 92.5 artışla 18.38 milyar TL olarak gerçekleşmişti.