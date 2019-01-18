18 OCAK GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUZ

KOÇ (21 Mart - 20 Nisan)

İletişimle ilgili konular gündeminizi etkileyebilir. Sabah saatlerinde kendinizi özgür hissedebilir ve sınırlarınızı genişletmek isteyebilirsiniz. Yakın çevrenizdeki değişikliklerle ilgileneceğiniz zamanlar var. Ticari anlaşmalar için uygun bir gün. İkna yeteneğinizi kullanmaktan çekinmeyin. Teknik sorunlara kolayca çözüm getirebileceksiniz.

BOĞA (21 Nisan - 21 Mayıs)

Maddi kaynaklarınızla ilgili dalgalanma yaşayabilirsiniz. Bütçenizi tekrar gözden geçireceğiniz zamanlar var. Sabah saatlerinde romantik bir tutum içinde olabilirsiniz. Sevdiğinize küçük sürprizler yapmak hoş olabilir. Kişisel yeteneklerinizi kullanacağınız aktivitelerde bulunmak size iyi gelebilir. Bazı konularda fazla ısrarcı olmamaya çalışın.

İKİZLER (22 Mayıs – 21 Haziran)

Ay burcunuzda ilerlerken, kişisel açıdan önem verdiğiniz konularla ilgilenmek isteyebilirsiniz. Sabah saatlerinde kendinizi daha özgür hissedebilirsiniz. Sanatsal tarafınız ağır basabilir. Yeni başlangıçlar yapmak isteyebilirsiniz. İmaj değişikliği için uygun bir gün. Gün içinde uğraştığınız işlerde pratik çözümler yaratacağınız zamanlar var.

YENGEÇ ( 22 Haziran-22 Temmuz)

Gizli kalmış konularla ilgili olarak kontrol kaybı yaşayabilirsiniz. Kabullenme içine girmeniz sizin için daha iyi olabilir. Sabah saatlerinde kendinizi daha yaratıcı hissedebilirsiniz. İlerleyen saatler iletişim açısından çok daha yoğun geçebilir. Elinizde olmayan nedenlerden dolayı kayıp yaşayabilirsiniz. Gün içinde akışta kalmaya çalışın.

ASLAN (23 Temmuz – 23 Ağustos)

İş hayatınızda alacağınız desteklerle daha hızlı hareket edebileceğiniz bir gündesiniz. Sabah saatlerinde daha fazla yenilik yapma ihtiyacında olabilirsiniz. Gelecek beklentilerinizle ilgili atılımlar yapabilirsiniz. Gün içinde karşınızdakini rahatça ikna edebileceğiniz zamanlar var. İşlerinizde pratik çözümler bulabilirsiniz.

BAŞAK (24 Ağustos - 22 Eylül)

İş hayatınızla ilgili sorumluluklarınızda değişiklikler olabilir. Sabah saatlerinde kendinizi daha yaratıcı hissedebilirsiniz. İşlerinizle ilgili yenilikler getireceğiniz zamanlar olabilir. Güçlü iletişiminiz sayesinde üstlerinizin beğenisini kazanacaksınız. Annenizle ilgili konuları göz ardı etmemekte fayda var. İlerleyen saatlerde işlerde yavaşlama olabilir.

TERAZİ (23 Eylül - 23 Ekim)

Yabancılarla ilgili konular gündeminizi etkileyebilir. Yeni ufuklara açılmak için heves içinde olacağınız bir gündesiniz. Sabah saatlerinde kendinizi yaratıcı hissedebilirsiniz. Etkili konuşmanızla etrafınızdaki insanları ikna edebilirsiniz. Gün içinde yoğun temponuz içinde sorunlara hızlı çözümler getirebileceksiniz. Sınırlarınızı aşmak isteyeceğiniz zamanlar olabilir.

AKREP (24 Ekim - 22 Kasım)

Korku ve endişe yaratan durumlar bugün gündeminizi oluşturabilir. Ortaklı para konularıyla ilgilenmek durumunda kalabilirsiniz. Duygusal yönden bağlayıcı koşullar söz konusu. Banka işlerinizle ilgileneceğiniz zamanlar var. Yenilenmeye gidebilirsiniz. Finansal konularda zekice kurduğunuz iletişimle karşınızdakini rahatça etkileyebilirsiniz.

YAY (23 Kasım-21 Aralık)

Sabah saatlerinde kendinizi romantik tutum içinde bulabilirsiniz. Sanatsal uğraşlarla ilgilenmek keyfinizi yerine getirebilir. Eşinizle ilgili konular gündeminizi etkileyebilir. Zaman zaman sizi uğraştıran konulara yoğunlaşabilirsiniz. Uyum ve denge arayışı içinde olabilirsiniz. Öğleden sonraki zamanlarda işlerinizde yavaşlama olabilir.

OĞLAK (21 Aralık – 20 Ocak)

Çalışma hayatınızdaki sorumluluklar gündeminizi etkileyebilir. Sabah saatlerinde işlerinize yenilik getirmek isteyebilirsiniz. Çalışma arkadaşlarınızla yapacağınız programlamalar gün içindeki sıkışıklığı rahatlatacaktır. Sağlıkla ilgili sıkıntılarınızla ilgilenebilirsiniz. Kişisel yeteneklerinizi kullanmak size fayda sağlayacaktır.

KOVA (21 Ocak – 18 Şubat)

Sabah saatlerinden itibaren yaratıcılığınızı kullanacağınız uğraşlarınızla ilgilenmek isteyebilirsiniz. Gündeminiz aşk olacak. Sanatsal aktivitelere yönelmek hayal gücünüzün harekete geçmesine neden olacaktır. Zevk aldığınız şeyler için harcama yapabilirsiniz. Güçlü konuşmanızla etrafınızdakileri etkileyebilirsiniz.

BALIK (19 Şubat – 20 Mart)

Evinize ait konular gündeminizi oluşturabilir. Geçmişte kalan konular tekrar gündeme gelebilir. Emlak ile ilgili konularda değişiklikler yaşanabilir. Sabah saatlerinde kendinizi keyifli ve yaratıcı hissedebilirsiniz. İlerleyen saatlerde işlerinizdeki sorunları hızlıca çözmek sizi keyiflendirecektir. Zaman zaman işlerinizdeki yavaşlama canınızı sıkabilir.